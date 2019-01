Murray in tranen, Australian Open mogelijk laatste kunstje

Hij hoopt op ‘zijn’ Wimbledon afscheid te kunnen nemen. Maar Andy Murray (31) moet bekennen dat hij niet weet of hij dat haalt. Een slepende heupblessure luidt het einde van zijn carrière in. Op een emotionele persconferentie in Melbourne kondigde hij zijn aanstaande tennispensioen aan.

Het werd hem te veel. Andy Murray verliet de persconferentie voorafgaand aan de Australian Open in tranen. De Brit voelt aan alles dat hij afscheid moet nemen van zijn geliefde tennissport. Tegen wil en dank probeert hij het nog, komende week in Melbourne. Maar het kan goed zijn dat het zijn laatste toernooi ooit wordt. Een hardnekkige blessure aan zijn rechterheup maakt dat hij ergens in 2019 zal stoppen. Murray kan zijn sokken nog niet aandoen zonder pijn te hebben, vertelde hij.

Met drie grandslam-titels (US Open 2012, Wimbledon 2013 en 2016) is hij de meest succesvolle Britse tennisser ooit. Als Schot wordt hij ook door de Engelsen omarmd, zeker nadat hij Groot-Brittannië zowel in 2012 als 2016 olympisch goud bezorgde én in 2015 de eerste Davis Cup-titel in 79 jaar. Tussen november 2016 en augustus 2017 voerde Murray de wereldranglijst aan voor een periode van 41 weken.

Quote Ik voel me niet goed, ik worstel al een lange tijd nu en weet niet of ik nog vier of vijf maanden door de pijn heen kan tennissen Andy Murray

Maar toen begonnen de problemen. De elleboogblessure bleek nog tijdelijk en overkomelijk. De heupklachten, voor het eerst serieus aan het licht gekomen in het grasseizoen van 2017, niet. Begin vorig jaar liet hij zich opereren, maar Murray wist op voorhand dat dat geen garantie zou bieden voor herstel. Hij kwam terug op de Tour, won zo nu en dan nog een partij, maar haalde nooit meer zijn oude niveau. Aan de vooravond van zijn geliefde Wimbledon trok hij zich terug. Op de US Open verloor hij al in de tweede ronde.

Afscheid in Londen

Dit seizoen begon nog met een zege in Brisbane, maar toen al bekende Murray niet te weten hoe lang hij dit nog zou volhouden. Nu heeft hij de knoop doorgehakt. Als het hem gegeven is, neemt hij graag afscheid in juli in Londen, op Wimbledon. ,,Ik voel me niet goed, ik worstel al een lange tijd nu en weet niet of ik nog vier of vijf maanden door de pijn heen kan tennissen. Ik speel met beperkingen en dat zorgt ervoor dat ik ook geen plezier meer beleef aan partijen en trainingen’’, zei Murray in Melbourne.

Vijf keer stond Murray in de finale van de Australian Open. Maandag speelt hij zijn eersterondepartij tegen de als 22ste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut. Het zou zomaar het laatste kunnen zijn wat we te zien krijgen van de tennisser Andy Murray.