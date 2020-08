Murray en Clijsters met wildcard naar US Open

Van der Lijke eindelijk weer aan de bak na een half jaar zonder koers

5 augustus ROTTERDAM – Hij zag de bui min of meer aankomen. Wielrenner Nick van der Lijke baalde als een stekker toen hij in februari wegens knieproblemen thuis op de bank zat. In plaats daarvan wilde zoveel mogelijk koersen rijden, want hij vreesde voor de coronacrisis. ,,Mijn angst is werkelijkheid geworden, maar een half jaar zonder koers zag niemand aankomen”, geeft Van der Lijke eerlijk toe.