Murray bewijst met zege op Zverev dat hij nu echt terug is

Voor het eerst in ruim drie jaar heeft Andy Murray een tegenstander uit de top 10 van de wereld verslagen. In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus in New York word gespeeld, was de 33-jarige Schot te sterk voor Alexander Zverev uit Duitsland: 6-3 3-6 7-5.

Murray heeft jaren vol blessureleed achter de rug. Zo moest de voormalig nummer 1 van de wereld een ingrijpende operatie aan zijn heup ondergaan. Hij is met een wildcard toegelaten tot het toernooi dat normaal gesproken in de aanloop naar de US Open in Cincinnati wordt gespeeld.

Murray klopte in de eerste ronde de Amerikaan Frances Tiafoe en versloeg maandagavond met Zverev de nummer 7 van de wereld. De laatste keer dat de Schot won van een speler uit de mondiale top 10, was in de kwartfinale van Roland Garros 2017 tegen Kei Nishikori.

,,Dit was een grote zege”, zei Murray. ,,Ik ben blij dat ik een topspeler heb verslagen, nadat ik zo lang niet heb gespeeld. Dit geeft me een indicatie waar mijn lichaam toe in staat is.” In de derde ronde neemt Murray het op tegen de Canadees Milos Raonic. De Schot won het ATP-toernooi van Cincinnati in 2008 en 2011.

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, begon na een ‘bye’ in de eerste ronde het toernooi met winst op Ricardas Berankis uit Litouwen: 7-6 (2) 6-4. De Serviër kampt met nekklachten en meldde zich daarom af voor het dubbelspel. Hij werd tijdens de partij ook behandeld aan zijn nek. ,,Het gaat de goede kant op, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn”, zei Djokovic, die zijn eerste officiële partij in bijna een half jaar speelde.

Dominic Thiem ging hard onderuit tegen Filip Krajinovic. De Oostenrijker, nummer 3 van de wereld, verloor met 6-2 6-1 van de Serviër.