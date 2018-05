München krijgt volledig Duitse finale

De 34-jarige Kohlschreiber rekende in de halve finale af met zijn twaalf jaar jongere landgenoot Maximilian Marterer: 6-2 6-4. De veteraan was in 2007, 2012 en 2016 de beste in München. Kohlschreiber werd vorig jaar onttroond door Zverev, de rijzende ster van het Duitse mannentennis. De nummer één van de plaatsingslijst bereikte opnieuw de finale door met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung de enige 'buitenlander' in de halve finales te verslaan (7-5 6-2).



De 21-jarige Zverev, nummer drie van de wereld, hoopt in München zijn eerste toernooizege van dit jaar te boeken. Hij verloor eerder dit seizoen de finale in Miami.