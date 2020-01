Muguruza wint na bijna acht maanden weer twee partijen op rij

De in China als zesde geplaatste Spaanse, in de eerste ronde te sterk voor thuisspeelster Wang Xin Yu, sloeg tien aces in de partij die een uur en 23 minuten duurde. In de kwartfinale stuit de oud-winnares van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017), op Zarina Diyas uit Kazachstan.



,,Elke wedstrijd is heel belangrijk en het is geweldig het jaar hier te beginnen en zo veel mogelijk wedstrijden te spelen. Elk toernooi is een uitdaging en ik ben blij dat ik door kan", zei ze na afloop van de partij tegen Rogers.