Muguruza walst over Sjarapova heen

Zelfs bij koele Goes-verdediger Tawfik loopt de spanning op

16:44 GOES - Met een uitgedunde selectie treedt Goes woensdagavond aan in de finale van de nacompetitie om een ticket voor de derde divisie. Twee basisspelers moeten hoogstwaarschijnlijk verstek laten gaan in het thuisduel met Be Quick. Sherief Tawfik is er wel gewoon bij. ,,Het kan een onvergetelijk seizoen worden met bekerwinst en promotie.”