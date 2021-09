Muguruza stuurt op US Open Azarenka naar huis

Kanaalrace koestert zeventig Zeeuwse zwemmers op beperkte 49ste editie

2 september VLISSINGEN - Met een nieuwe startlocatie en aanzienlijk minder deelnemers dan onder normale omstandigheden gaat zondag de 49ste Kanaalrace in Vlissingen van start. ,,Het is even afwachten hoe deze locatie uit gaat pakken’’, erkent organisator Erik Walraven tussen de drukke voorbereidingen door.