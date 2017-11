Mourinho lost belastingschuld in Spanje af

Mourinho werkte van juni 2010 tot mei 2013 in Spanje als coach van Real Madrid. Hij zou in die periode een belastingschuld van 2,95 miljoen euro hebben opgebouwd vanwege het niet betalen van belasting over zijn beeldrechten. ,,Ik heb geen discussie gevoerd. Ik heb betaald en mijn handtekening gezet onder een overeenkomst met de Spaanse staat waarin staat dat ik voldoe aan mijn belastingplicht," zei de 54-jarige Portugees, die bij het verlaten van de rechtbank werd opgewacht door een gigantisch peloton aan Spaanse media.