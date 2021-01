Mopperende Van Duijvenbode kan geen vuist maken tegen Anderson en ligt uit WK

In een tweede set vol breaks deed Van Duijvenbode zich vervolgens tekort met een aantal gemiste dubbels, waarna Anderson er een schepje bovenop deed. Hij verloor tien legs op rij en won er pas weer een bij een 3-1 achterstand, maar kwam even later op het randje van uitschakeling.



Van Duijvenbode had bij 4-1 een soortgelijke comeback in gedachten als tegen Glen Durrant, maar die bleef uit. Voor het eerst in twintig televisiepartijen gooide Anderson weer eens boven de 100 gemiddeld en daar was de Zuid-Hollander niet tegen opgewassen. ‘The Flying Scotsman’ treft in de halve finale wellicht weer een Nederlander, want hij neemt het morgen op tegen de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall later vandaag.