MLS-keeper geeft tijdens duel met 'Juve' live commentaar terwijl hij op het veld staat

Kerkhove moet in Woking buigen voor Jorovic

18:58 WOKING - Voor Lesley Kerkhove was de kwartfinale van het toernooi in het Engelse Woking het eindstation. De uit Zierikzee afkomstige tennisster, die als derde geplaatst was, verloor in twee sets van de als vijfde geplaatste Servische Ivana Jorovic: 7-5 6-2.