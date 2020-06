Misschien wel de beroemdste vrije trap aller tijden

Eind jaren negentig namen kinderen op schoolpleintjes en grasvelden rustig de tijd bij de voorbereiding van een vrije trap. Met akelige precisie werd de bal neergelegd. Klein stukje draaien, even met de duimen voelen, een vluchtige blik naar het doel, concentratie pakken. Na een laatste inspectie of de bal daadwerkelijk op de juiste manier lag, begon de vrijetrapnemer met een ernstig gezicht aan een achterwaartse wandeltocht. Een flinke tocht was dat. Als het pleintje niet groot genoeg was, werd er desnoods ergens een deur opengezet of een struikgewas platgetrapt.

Ook de ellenlange aanloop was een serieuze zaak. Eerst korte vinnige pasjes, halverwege overgaand in wat grotere stappen. Een flinke vaart was daarbij een vereiste, zonder snelheid kon je het schudden. Zodra de vrijetrapnemer de bal naderde, werd het been naar keuze achteruit geslingerd en volgde de loeiharde uithaal. Vol op het ventiel. Meestal belandde de bal op het dak of in een sloot. In ieder geval nooit in het doel.