Misschien wel de belangrijkste pijl uit de loopbaan van Van Barneveld

Op nieuwjaarsdag 2007, laat op de avond, staat Raymond van Barneveld klaar voor misschien wel de belangrijkste pijl uit zijn loopbaan. Tegenstander Phil Taylor heeft zojuist met dubbel 16 de stand voor de laatste maal gelijkgetrokken in de WK-finale. Het is een zenuwslopende wedstrijd van hoog niveau, en sudden death moet de beslissing brengen. Van Barneveld, viervoudig wereldkampioen in de andere dartsbond, kan een lachje richting Taylor niet bedwingen. ‘Hoe zijn we hier nou weer verzeild geraakt’, zie je Barney denken. De Engelsman lacht ook. De twee geven elkaar een compleet mislukte high five. Naast ontspanning toch vooral ook zenuwen bij beide dartsgrootheden.



Hoewel je Phil Taylor moeiteloos zou kunnen inbeelden achter de kassa van een tankstation, is hij wel degelijk veruit de beste darter die ooit op aarde rond heeft rondgelopen. Dat weet Van Barneveld ook. Mede daarom is de Hagenaar overgestapt naar deze dartsbond. Om ‘The Power’ te verslaan, de man die de sport met ijzeren vuist regeert. De man die midden jaren negentig samen met andere kampioenen deze nieuwe dartsbond oprichtte, en sindsdien zo goed als onverslaanbaar is gebleken. De man met ruim drie keer zoveel wereldtitels als hij. In de eerste de beste WK-finale krijgt Van Barneveld zijn kans. Vandaar ook die zenuwen.



Wie de allesbeslissende leg mag beginnen, een cruciaal voordeel, wordt bepaald met een worp voor de bulls-eye. De pijl van Taylor is enkele millimeters te laag, die van zijn opponent treft de roos. De hevig zwetende Van Barneveld zet zichzelf hiermee op pole position, en geeft dat voordeel niet meer uit handen. Na de winnende pijl, een rake dubbel 20, schreeuwt hij alle spanning en blijdschap uit zijn lijf. Op het hoogst denkbare podium heeft Raymond van Barneveld de beste darter ooit verslagen.