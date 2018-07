Mike Bryan kan het ook zonder tweelingbroer

LIVE: Zeeuws elftal sluit zomerperio­de af tegen AZ

19:42 BRUINISSE - Nóg één keer deze zomer komt het Zeeuws elftal in actie. AZ is donderdagavond in Bruinisse de tegenstander van de mannen van trainer Dolf Roks. Eerder werd er met 0-0 gelijk gespeeld tegen KV Oostende en slechts met 0-2 verloren van Feyenoord. Kunnen de Zeeuwen ook tegen AZ hun mannetje staan?