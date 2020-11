‘Mighty Mike’ verpulvert Gary Anderson en plaatst zich voor kwartfinale; Aspinall klopt titelverdediger

Column Barry van der Hooft De derde divisie in tweeën hakken, dat klinkt wel aantrekke­lijk

21 november Het is dit weekend zes weken geleden dat de laatste competitiewedstrijden in het amateurvoetbal werden gespeeld. Zes weken, maar het voelt alsof het al drie maanden geleden is. Als we vanaf nu zes weken vooruit kijken, zitten we al in 2021. In het meest positieve scenario gaat er vanaf het weekend van 16 en 17 januari weer gevoetbald worden. Bij de KNVB zijn ze al een tijdje druk bezig met de verschillende scenario’s.