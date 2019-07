Middelkoop verliest op Wimbledon halve finale gemengd dubbel

Pete(r) Schoolkate begon in Oostkapel­le en stunt nu met zoon Tristan op Wimbledon

20:00 LONDEN - Tristan Schoolkate (18) en zijn vader en coach Pete (50) leefden afgelopen week hun droom op Wimbledon. Op het heilige gras bereikte de jonge Australiër met Zeeuwse roots de laatste zestien in het juniorentoernooi. ,,Dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het is een droom die werkelijkheid wordt’', aldus zijn vader Pete die vrijwel zijn volledige jeugd in Zeeland doorbracht.