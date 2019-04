Middelkoop verliest in Marrakech derde dubbelfinale dit jaar

De 35-jarige Middelkoop verloor eerder dit jaar ook al de finales in Doha (met Robin Haase) en Marseille (met Ben McLachlan). Hij verbrak onlangs de samenwerking met zijn vaste dubbelpartner Haase, bij wie het enkelspel voorop staat. Vorig jaar wonnen de Nederlanders samen drie ATP-titels.



Middelkoop speelde in Marrakech voor het eerst met Nielsen. Komende week vormt hij met de Griek Stefanos Tsitsipas een dubbel in Monte Carlo. Tsitsipas, nummer 8 van de wereld in het enkelspel, dubbelde onlangs al met Wesley Koolhof. Die speelt in Monte Carlo samen met Haase.