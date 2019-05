Middelkoop strandt in tweede ronde dubbelspel op Roland Garros

Togo wil nu wel eens wat langer in de tweede klasse blijven

30 mei GOES - Togo is toe aan de tweede klasse, vindt coach Sjaak Joziasse. ,,Drie jaar geleden waren we al heel dicht bij promotie, in de zaal. Toen lukte het niet”, vertelt hij in de kantine van de Goese korfbalvereniging. ,,Achteraf is het misschien niet eens zo verkeerd geweest dat we derdeklasser bleven. We hebben daardoor de tijd gekregen om te groeien. Nu is het team een stuk verder en geloof ik ook echt dat we langere tijd in de tweede klasse kunnen blijven.”