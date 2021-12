Middagsessie: Chris Landman naar huis, tweede negendarter van WK darts een feit

De tweede ronde is voor Chris Landman het eindstation geworden op het WK darts. De Gelderse qualifier was niet opgewassen tegen de ervaren Engelsman Ian White. De nummer 27 van de plaatsingslijst was met 3-1 te sterk voor Landman.

Vooraf vertelde de 40-jarige Landman dat hij er vertrouwen in had. Countryman wist dat zijn tegenstander mede door blessures niet zijn beste jaar achter de rug heeft en zag kansen. Eén set snoepte hij af van White en kansen op meer waren er zeker, maar het ontbrak over vier sets aan scorend vermogen bij de Nederlander (83,21 om 90,92 gemiddeld).

Zo moest debutant Landman buigen voor White, die alweer zijn elfde opeenvolgende WK bij de PDC speelt. De laatste vier jaar bleef de Engelsman steken in de tweede ronde, maar nu is hij er ook na de kerst nog bij. Aan de als zesde geplaatste Gary Anderson gaat hij waarschijnlijk nog een zwaardere kluif hebben.

,,Ik kwam er totaal niet in. Het viel allemaal net niet", blikte Landman na afloop realistisch terug voor de camera van RTL 7. ,,Het was niet constant genoeg en scorend niet in orde. Je hoopt dat het weer een beetje begint te vallen, maar de pijlen bleven steeds boven de triple. Ik baal vooral van de manier waarop ik vandaag heb verloren. Als ik mijn normale niveau had gehaald, was dat weer anders geweest.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Desondanks kan Landman wel terugkijken op een geslaagd eerste WK bij de PDC, waarvoor hij zich geheel onverwacht plaatste. In de eerste ronde stuurde hij toch maar mooi voormalig wereldkampioen (BDO) Scott Mitchell naar huis. ,,Straks ben ik toch wel trots hoor. Ik heb genoten, ondanks die verloren partij. Dit nemen ze me niet meer af, want ik had dit een paar maanden geleden nog niet durven dromen.”

Negendarter Labanauskas

Hét grote hoogtepunt van de middagsessie van dag 4 van het WK, kwam een partij eerder. Darius Labanauskas zette het Londense Alexandra Palace met de tweede negendarter in nog geen 24 uur tijd op stelten. Het hielp de Litouwer verder niet echt, want hij moest met 3-1 zijn meerdere erkennen in de Belg Mike de Decker. In de overige partijen was Raymond Smith uit Australië een maatje te groot voor Jamies Hughes, Callan Rydz deed tegen de Japanner Yuki Yamada wat hij moest doen.

Uitslagen middagsessie

Eerste ronde

• Jamie Hughes (Eng) - Raymond Smith (Aus): 1-3

• Callan Rydz (Eng) - Yuki Yamada (Jap): 3-0

• Darius Labanauskas (Lit) - Mike de Decker (Bel): 1-3

Tweede ronde

• Ian White (Eng) - Chris Landman (Ned): 1-3

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.