Michael van Gerwen ziet zegereeks in Premier League eindigen tegen teruggekeerde Price

Teleurstel­ling groot bij AZ, Bodø/Glimt kegelt Alkmaar­ders in verlenging uit Europa

AZ is uitgeschakeld in de Conference League. De club uit Alkmaar kwam in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt na verlenging niet verder dan een gelijkspel (2-2). Dat was onvoldoende voor een plek in de kwartfinales, na de nederlaag van vorige week in Noorwegen (2-1).

21:24