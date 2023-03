Michael van Gerwen ziet concurrentie toenemen: ‘Vroeger dacht je nog wel eens: doe die maar als eerste’

Players Championship 8 Michael van Gerwen lijdt zeldzame nederlaag tegen Gerwyn Price, Gian van Veen beste Nederlan­der

Een dag na zijn zege op Players Championship 7 is Michael van Gerwen op Players Championship 8 gestrand in de achtste finales. Gerwyn Price was met 6-4 te sterk voor Mighty Mike. Gian van Veen was uiteindelijk de beste Nederlander met een plek in de kwartfinales in Hildesheim. Hij verloor van Gary Anderson, die zijn eerste PDC-titel in drie jaar tijd pakte.