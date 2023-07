Michael van Gerwen worstelt met pijn en schaamte na gebitsoperatie: ‘Hij heeft continu last’

Na een gebitsoperatie en de plaatsing van een beugel heeft darter Michael van Gerwen (34) last van pijn en schaamte, in een tandheelkundig traject van de lange adem. De vraag is wat dat betekent voor de prestaties van de drievoudig wereldkampioen. ,,Hij heeft er continu last van.’’