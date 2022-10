Michael van Gerwen wint voor zesde keer World Grand Prix: ‘Letterlijk en figuurlijk met samengeknepen billen’

Met video's Max Verstappen van onzeker­heid naar euforie: ‘Van kleins af aan geloof je niet dat dit gaat gebeuren’

Max Verstappen wist het zelf ook even niet meer: was hij nu voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 of niet? Ja, was na een periode van onzekerheid het antwoord. ,,In Abu Dhabi was het vorig jaar echt fifty-fifty en leek het er lange tijd op dat het niet zou lukken. Dit jaar was dat anders.”

12:46