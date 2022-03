Michael van Gerwen via Spanjaard naar achtste finales German Darts Championship

Michael van Gerwen wéér de beste in de Premier League: ‘Winnen groot toernooi zit er snel aan te komen’

Michael van Gerwen heeft ook het vijfde mini-toernooi van de Premier League Darts op zijn naam geschreven. Met bijzonder veel moeite werd in Brighton eerst James Wade met 6-5 aan de kant gezet, daarna had Joe Cullen geen schijn van kans: 6-1. Michael Smith, zijn tegenstander in de finale, verkeert in een prima vorm, maar boog met 6-4.

11 maart