Michael van Gerwen verwijst Joe Cullen met duidelijke cijfers naar de uitgang: ‘Dit geeft veel vertrouwen’

World MatchplayMichael van Gerwen heeft zich laat op de avond verzekerd van een plekje in de kwartfinales van de World Matchplay. De Vlijmenaar kende ijzersterke en wat mindere momenten, maar het was ruim genoeg om Joe Cullen met 11-5 aan de kant te zetten. Ook Peter Wright schaarde zich bij de laatste acht in Blackpool, hetzij met de nodige moeite.

De weg naar een derde World Matchplay-titel beloofde op voorhand al een lastige te worden. In de eerste ronde rekende hij zondag af met oud-wereldkampioen Adrian Lewis, maar een gemiddelde van nog geen 90 stemde de met hoofdpijn kampende Van Gerwen niet tevreden. Dat moest beter, zeker als hij zich vanavond ook van Joe Cullen wilde ontdoen. De Engelsman miste vorige maand nog een wedstrijdpijl tegen Mighty Mike in de finale van de Premier League. Een gevaarlijke tegenstander dus.

Van Gerwen vertelde voorafgaand aan de partij bij Viaplay dat hij op zijn vrije maandag geen pijl had aangeraakt, maar daar was in de eerste legs weinig van te zien. Via de bull plaatste hij meteen de break, om die ook direct te verzilveren met een 82-finish. Het niveau lag hoog, maar de wedstrijd leek pas echt los te komen toen de darters in de vijfde leg vier opeenvolgende 180-scores lieten omroepen. Weer trok Mighty Mike aan het langste eind voor 4-1 bij de eerste pauze.

Na de onderbreking daalde het gemiddelde van de Brabander aanzienlijk en leek Cullen enigszins terug te komen. Kleiner dan twee werd het verschil echter nooit. Hij brak The Rockstar bij 6-4 nog een keer, waarna de overwinning niet meer in gevaar kwam. Eén leg kreeg de Engelsman nog van de mondiale nummer 4. Van Gerwen won met 11-5 en een gemiddelde van 97,12. In de kwartfinales stond Nathan Aspinall al te wachten, nadat hij in de tweede partij van de avond James Wade had verslagen.

,,Vooral in het begin van de wedstrijd drukte ik mijn stempel. Dat is lekker", vertelde Van Gerwen na afloop. ,,Al denk ik dat hij ook niet heel goed speelde. Ik doe de goede dingen op de juiste momenten en voelde mezelf lekker op het podium, dat is het belangrijkste. In de vorige wedstrijd gooi ik veel dubbels en waren mijn scores niks. Nu is dat een beetje omgedraaid, maar af en toe moet je niet boos zijn en ook gewoon blij zijn met jezelf. Dit geeft veel vertrouwen.”

World Matchplay

Aan het World Matchplay doen de zestien beste spelers van de PDC Order of Merit en evenveel ProTour-qualifiers mee. Van Gerwen is de enige Nederlandse winnaar van het toernooi; hij won in 2015 en 2016. Phil Taylor is met zestien overwinningen de recordhouder. Naar de legendarische darter is ook de trofee vernoemd.

Eerder op de avond had titelverdediger en nummer 1 van de wereld Peter Wright zijn handen meer dan vol aan Krzysztof Ratajski uit Polen. De Schot legde vanaf de start een hoog niveau aan de dag en nam een voorsprong. Hoogtepunt was een 125-finish van Wright, die hij met een enkele bull en twee keer bullseye van het bord wist te gooien.



Daarna was het echter Ratajski die helemaal terug in de wedstrijd wist te komen en er 7-7 van maakte, om vervolgens in het spoor van Snakebite te blijven. De nodige pijlen om het verschil te maken werden gemist en dus werd het verlengen in de Winter Gardens. Daarin kwam Wright dan toch weer bovendrijven. Na een slordige leg sleepte de wereldkampioen de partij eruit: 13-11. In de kwartfinales gaat hij het opnemen tegen Dimitri van den Bergh, die Jonny Clayton-beul Rowby-John Rodriguez niet in de buurt liet komen van een nieuwe stunt.

Morgen betreden de andere twee Nederlanders het podium in de Empress Ballroom. UK Open-kampioen Danny Noppert opent de avond in Blackpool tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, Dirk van Duijvenbode ontmoet in de laatste wedstrijd van de sessie Michael Smith. Als beide landgenoten hun partij weten te winnen, komen The Freeze en Aubergenius elkaar tegen in de kwartfinales.

Uitslagen dinsdag (tweede ronde)

• Dimitri van den Bergh - Rowby-John Rodriguez 11-6

• James Wade - Nathan Aspinall 9-11

• Peter Wright - Krzysztof Ratajski 13-11

• Michael van Gerwen - Joe Cullen 11-5

Programma woensdag (tweede ronde)

• Daryl Gurney - Danny Noppert

• José de Sousa - Rob Cross

• Gerwyn Price - Dave Chisnall

• Michael Smith - Dirk van Duijvenbode