Michael van Gerwen verpulvert Peter Wright en gaat naar finale World GP Darts

VROUWENVOETBAL IJzendijke is genadeloos als het moet, maar laat Sleeuwijk te lang in leven

Hoewel de uitslag doet vermoeden dat het een lastige wedstrijd voor de vrouwenploeg van IJzendijke was, bleek dit in de praktijk een ander verhaal. In de eerste klasse won de Zeeuws-Vlaamse ploeg met 4-3 van Sleeuwijk. Vooral in het eerste bedrijf voetbalde IJzendijke goed en creëerde het veel kansen.

8 oktober