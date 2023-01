Michael van Gerwen verpulvert Dimitri Van den Bergh: zesde WK-finale een feit voor Mighty Mike

Met samenvattingNog één tegenstander verslaan en dan heeft Michael van Gerwen zijn missie volbracht. Hij kan dinsdagavond zijn vierde wereldtitel pakken en ‘eindelijk’ weer de eerste plaats op de wereldranglijst innemen. Na een indrukwekkende kwartfinale én halve finale (5-0 en 6-0) kan alleen Michael Smith nog roet in het eten gooien. Dimitri Van den Bergh had geen enkele kans in de burentwist.

,,Dit kost veel energie, maar het doet me enorm goed dat ik zo’n hoog niveau haal”, was de eerste reactie van de Vlijmenaar na afloop. Als een hordenloper die op weg is naar een heel snelle tijd, zo snelde Michael van Gerwen tot de halve finale door het WK darts. Maar de laatste twee hordes moesten ook nog genomen worden. Dimitri Van den Bergh leek op voorhand geen al te lastige hindernis bij de laatste vier.

Maar Dancing Dimitri plaatste in de derde leg al direct een break door 170 uit te gooien. De eerste klap was voor de Belg dus. De enige ook, bleek later. Mighty Mike brak direct terug, herstelde zo de orde en haalde vervolgens toch nog de eerste set binnen. En hij zat al meteen weer - net als in al zijn voorgaande partijen - op een gemiddelde van boven de honderd (102.17). Hij trok die lijn door, kwam op een 4-0 voorsprong in sets (nadat Van den Bergh drie pijlen op 3-1 had gemist). Uiteindelijk finishte hij zonder setverlies met een moyenne van 108.28 en een zeer fraai uitgooipercentage van 58%.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Kieran Cleeves/PDC

,,Hoe ik Michael van Gerwen kan verslaan in deze vorm? Door hem van het podium te schoppen”, zei Michael Smith met een knipoog nadat de Engelsman zijn halve finale van de Duitser Gabriël Clemens had gewonnen (6-2). Die wedstrijd was in Londen, maar Clemens speelde een thuiswedstrijd, want de Duitsers vormden meer dan de helft van het publiek in Alexandra Palace maandagavond.

Clemens kon de steun goed gebruiken, want Smith was zwaar favoriet. In de eerste set bewees ‘Bully Boy’ meteen waarom, met een moyenne van 110.72 (en vier 180's), al deed de Duitser het met 102.39 (en twee 180's) ook uitstekend. En in het begin van de tweede set deed Smith er nog een schepje bovenop; Clemens leek al af te moeten haken maar won de set alsnog (ook omdat Smith één pijl daarop miste).

Het ging goed voor de Duitser tot de zesde set, die hij moest inleveren. En ook ook al verloor hij uiteindelijk met 6-2, de verschillen waren niet zo groot als die uitslag doet vermoeden. De eerste zeven sets werden namelijk pas beslist in de vijfde leg. Toen het verzet van Clemens gebroken was, haalde Smith - die in deze partij onder meer uitgooien van 161 en 144 produceerde, de achtste set met 3-0 in legs binnen en daarmee de wedstrijd. Smith eindigde met een driepijlsmoyenne van 101.85 en een uitgooipercentage van 42 procent. Of dat dinsdagavond genoeg is om voor het eerst wereldkampioen te worden?

Volledig scherm Michael Smith. © PDC

Het wordt dus een finale tussen de twee Michaels en dat affiche stond in 2019 ook op het finale-affiche van het WK. Toen won Van Gerwen met 7-3 van Smith. Dat was de laatste keer dat Mighty Mike de wereldbeker mocht optillen. Hij zal tekenen voor een scenario als destijds. maar Smith heeft inmiddels meer ervaring en ook - eindelijk - een majortitel op zijn palmares staan. ,,Ik denk dat ik mentaal sterker ben dan toen”, waarschuwde Smith, die vorig jaar ook al verliezend WK-finalist was. Toen redde hij het net niet tegen Peter Wright.

Wordt de derde keer scheepsrecht? Michael van Gerwen lijkt toch lastig te kloppen op dit moment. Zijn bijnamen ‘Mighty Mike’ en ‘Groene Sloopkogel’ doet hij deze weken volledig eer aan. De laatste keer dat hij zo dominant was op een WK, was in 2017. Toen won Mighty Mike in de halve finale van Raymond van Barneveld met een moyenne van 114.05. De finale werd ook niet spannend. Van Gerwen zette Gary Anderson met 6-2 opzij.

