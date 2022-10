Michael van Gerwen vernedert Peter Wright en is finalist op World Grand Prix

EERSTE KLASSE C Terneuzen­se Boys pakt de eerste punten, ook primeur voor SVOD’22

De eerste Zeeuwse punten in de eerste klasse C zijn binnen. Terneuzense Boys was promovendus met 2-4 de baas en is daardoor van de nul af. SVOD'22 ging weer onderuit, maar had wel een primeur. De promovendus scoorde voor het eerst dit seizoen.

8 oktober