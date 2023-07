Michael van Gerwen overtuigend naar zege in Polen: ‘Ik was gewoon niet te stoppen’

Mexico met Edson Álvarez en invaller Santiago Giménez naar halve finales Gold Cup

Panama en Mexico hebben zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup. Het verrassende Panama had onder meer door een hattrick van Ismael Díaz geen kind aan WK-deelnemer Qatar (4-0) en Mexico ontdeed zich in het Amerikaanse Arlington in de kwartfinales vrij eenvoudig van Costa Rica (2-0).