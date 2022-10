Michael van Gerwen op jacht naar vijfde EK-titel: dit is de volledige loting

Vierde klasse: Breskens en Sluis op stoom, massapro­duc­tie RIA W. bij terugkeer

Oostburg leed zondag de eerste nederlaag in de vierde klasse. Op eigen veld was Sluis met 1-4 te sterk. Die ploeg maakt voorlopig samen met het ongeslagen Breskens (4-1-zege bij HBC'22) de dienst uit in deze klasse. De verrassende nummer drie Vogelwaarde (gezwijnd in Groede) én RIA Westdorpe (terug op het vertrouwde nest) zitten op het vinkentouw.

16 oktober