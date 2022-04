Michael van Gerwen op historische wijze vernederd in München: ‘Deze kreeg ik op mijn kin’

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de German Darts Grand Prix. De Brabander werd in de halve eindstrijd in München compleet afgedroogd door Luke Humphries: 7-0. Eerder op de avond werd het sprookje van de verrassende Wesley Plaisier beëindigd.

Van Gerwen kwam er in de halve finales totaal niet aan te pas tegen zijn Engelse opponent. Cool Hand Luke, de nummer 18 van de wereldranglijst, stond dan ook ijzersterk te gooien. Het gemiddelde van Humphries was met 107,36 per drie pijlen fors hoger dan de magere 90,40 van Van Gerwen, momenteel derde van de wereld.



Humphries, die uiteindelijk ook de finale won en dus het toernooi op zijn naam schreef, werd via Twitter door de Nederlander gefeliciteerd met ‘een fenomenale partij’. Van Gerwen: ,,Ik hou nog steeds niet van verliezen, maar deze moet ik gewoon op de kin incasseren. Soms is een speciale prestatie nodig om iemand te verslaan. Dat was dit.”

Historisch verlies

De nederlaag van Van Gerwen, een zogenoemde whitewash, is historisch te noemen. Het was voor het eerst dat Mighty Mike geen enkele leg wist te pakken in een partij op de Euro Tour. Dat is een niveau onder de grote majortoernooien, maar boven de Players Championships. Die worden in tegenstelling tot de Euro Tour zonder publiek gespeeld.



In de kwartfinales had de 32-jarige Van Gerwen nog weinig problemen met Keegan Brown gehad: 6-2. In die partij gooide de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen een gemiddelde van 102,58. Eerder op de dag had Van Gerwen al in een hoogstaande achtstefinalepartij met 6-3 afgerekend met oud-wereldkampioen Rob Cross. Daarin gooide de Nederlander een moyenne van 103,68.

Plaisier verbaasde vriend en vijand

Humphries had in de kwartfinales al een einde aan het sprookje van Wesley Plaisier gemaakt. De 32-jarige Nederlander, die niet is terug te vinden op de wereldranglijst Order of Merit, verbaasde op de German Darts Grand Prix vriend en vijand.



Zo noteerde Plaisier in de eerste ronde een indrukwekkend gemiddelde van 104,05. In de achtste finales rekende hij af met zijn veel gerenommeerdere landgenoot Dirk van Duijvenbode: 6-5. De uiteindelijke toernooiwinnaar bleek in de kwartfinales dus het eindstation voor Plaisier.

Achtste finales



• Keane Barry - Martin Lukeman 5-6

• Martin Schindler - Ryan Searle 6-1

• Scott Waites - Damon Heta 3-6

• Jonny Clayton - Max Hopp 6-1

• Madars Razma - Keegan Brown 4-6

• Michael van Gerwen - Rob Cross 6-3

• Michael Smith - Luke Humphries 6-3

• Wesley Plaisier - Dirk van Duijvenbode 6-5

Kwartfinales

• Martin Lukeman - Martin Schindler 6-4

• Damon Heta - Jonny Clayton 6-5

• Keegan Brown - Michael van Gerwen 2-6

• Luke Humphries - Wesley Plaisier 6-5

Halve finales

• Martin Lukeman - Damon Heta 7-5

• Michael van Gerwen - Luke Humphries 0-7

Finale

• Martin Lukeman - Luke Humphries 2-8

