Michael van Gerwen neemt revanche op Smith, maar strandt ook bij start Premier League in finale

Michael van Gerwen nam tijdens de openingsavond van de Premier League revanche op Michael Smith voor z’n verloren WK-finale, maar strandde ook nu in Belfast in de eindstrijd. Dit keer ging hij onderuit tegen Chris Dobey: 5-6.

Op het WK moest Van Gerwen nog buigen voor Michael Smith in de finale, maar nu wist de Vlijmenaar ‘Bully Boy’ te kloppen. In een hoogstaande wedstrijd trok hij met 6-4 aan het langste eind. Naast Smith sneuvelden in de kwartfinales nog twee darters uit de top-vier van de wereldranglijst: Peter Wright kreeg klop van Chris Dobey, die vorige week The Masters won. En Gerwyn Price ging onderuit tegen Nathan Aspinall: 4-6.

Dimitri van den Bergh, die in de eerste ronde te sterk was voor Jonny Clayton (6-2), bood Van Gerwen meer tegenstand dan in de halve finale van het WK, toen MVG hem een oorwassing gaf (6-0 in sets). De Belg mocht nu de wedstrijd beginnen, wat een behoorlijk voordeel is bij een kort format zoals in de Premier League, maar verloor de eerste twee legs die hij mocht starten. Weliswaar ‘brak’ hij Van Gerwen tussendoor een keer, maar de opgelopen schade kon hij niet meer helemaal repareren. MVG won met 6-4. In de andere halve finale - een Engels onderonsje - won Chris Dobey met 6-4 van Nathan Aspinall.

Bekijk de beslissende leg van de finale

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de finale, die Dobey mocht beginnen, startte Van Gerwen met een ‘break’, maar hij werd direct teruggebroken met een indrukwekkende 170-uitgooi van de Engelsman, die vervolgens een 3-1 voorsprong nam. Maar nu was het Van Gerwen die terugbrak en vervolgens met een uitgooi van 114 de stand weer helemaal gelijk trok: 3-3.

Eindelijk wist iemand toen weer een leg te winnen die hij was begonnen: Dobey nam een 4-3 voorsprong en miste één pijl om op 5-3 te komen. De finale naderde z’n climax, waarbij Van Gerwen wist dat hij zijn tegenstander nog minstens één keer zou moeten breken.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © PDC

Indrukwekkende finish Dobey

Dobey pakte de negende leg en was met 5-4 bijna bij de finish. Van Gerwen bleef kalm en maakte er 5-5 van, zodat het op een beslissende leg aankwam. Dat werd een nagelbijter. Van Gerwen stond te wachten op zijn kans om met een uitgooi van 127 de winst te pakken, toen Dobey met twee keer treble 20 en dubbel 20 vanaf 160 de zege binnenhaalde.

Van Gerwen zal vooral teleurgesteld zijn over de verloren finale (en iets minder over de winnaarscheque van 10.000 pond die hij misloopt), maar pakte wel meteen drie punten voor de Premier League-ranglijst, waarvan de beste vier zich na 16 speelronden plaatsen voor de play-offs.

Van Gerwen aangeslagen

Van Gerwen oogde aangeslagen na zijn nederlaag. ,,Deze moet ik weer op de kin nemen. In de finale gooide ik te wisselvallig, maakte ik te veel foutjes”, reageerde hij bij Viaplay. ,,Dat mag niet. Dat ik hier Michael Smith heb verslagen is voor anderen vooral belangrijk, daar was ik zelf niet mee bezig.”

,,Het was een lange avond, dat weten we allemaal, maar dit mag mij niet gebeuren. Ik heb geen excuus, ik had de wedstrijd eruit moeten slepen. Dat is niet gelukt. Volgende week moet het echt beter.”

Premier League Darts, speelronde 1 in Belfast

Kwartfinales: Van den Bergh - Clayton 6-2, Van Gerwen - Smith 6-3, Dobey - Wright 6-3, Aspinall - Price 6-4.

Halve finales: Van Gerwen - Van den Bergh 6-4, Dobey - Aspinall 6-4.

Finale: Van Gerwen - Dobey 5-6.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.