Michael van Gerwen neemt op weg naar finale revanche op Dirk van Duijvenbode, Doets stunt tegen Price

In de kwartfinale kwam Van Gerwen - die eerder Jacques Labre, Keegan Brown, Martin Lukeman en Boris Krcmar versloeg - tot een gemiddelde van bijna 105 per drie pijlen. Van Duijvenbode zette daar een gemiddelde van 98.87 tegenover. Met deze zege revancheerde de beste Nederlander zich voor zijn nederlaag van vorige week. Toen won Van Duijvenbode met 6-2, waar Van Gerwen vandaag won met 6-4.

In de halve finales won de Nederlander, die donderdag nog met 6-0 van Chris Dobey verloor, met 7-5 van het jonge Britse talent Bradley Brooks. In de finale treft hij een zo mogelijk nog groter talent, de Noord-Ier Josh Rock.

Stunt Kevin Doets

Doets stuntte in de eerste ronde tegen Gerwyn Price (6-5). De Nederlander gooide een minder gemiddeld (91.33 tegen 97.59 van Price) maar profiteerde in de beslissende leg van veel gemiste matchdarts van de oud-wereldkampioen. Doets werd in de tweede ronde echter uitgeschakeld door de Oostenrijker Rusty-Jake Rodriguez.



Jeffrey Sparidaans haalde verrassend de laatste zestien in Hildesheim, maar zijn run kwam tot een einde tegen Van Duijvenbode (4-6). Raymond van Barneveld verloor met 6-3 van de Duitser Martin Schindler in de eerste ronde.