Michael van Gerwen na vroege nederlaag in Premier League: ‘Dit roept het format over zichzelf af’

Met videoMichael van Gerwen was al geplaatst voor de finaleavond van de Premier League in Berlijn. De nederlaag van donderdagavond in de kwartfinale tegen Michael Smith heeft dan ook geen gevolgen voor Mighty Mike , maar de Nederlander baalde desondanks van de drie matchdarts die hij kreeg. Hij verloor met 6-5 van Bully Boy. Joe Cullen won de Premier League-avond in Londen.

Jonny Clayton en Van Gerwen waren de twee darters die al verzekerd waren van de finaleronde op 13 juni in Berlijn. Waar Clayton tot de finale reikte, daar verloor Van Gerwen al in de kwartfinale van Smith. Bully Boy heeft nog een heel kleine kans om tot Berlijn te reiken en greep daarmee zijn laatste strohalm.

Vanzelf ging het niet voor Smith, die wel uitstekend begon. De Engelsman kwam na een sterke start uiteindelijk op een 4-1 en 5-2 voorsprong en had daarmee dus nog maar één leg nodig om de Nederlander direct eruit te knikkeren in de O2 Arena in Londen. Maar de bibbers sloegen weer toe bij Smith. Hij gooide geen deuk in een pakje boter meer en liet Van Gerwen terugkomen tot 5-5.

In de beslissende elfde leg miste Smith in eerste instantie twee matchdarts, waarna Van Gerwen drie pijlen kreeg om zich naar de halve finale te gooien. Dat lukte niet. Mighty Mike miste twee keer op dubbel 16 en één keer op dubbel 8, waarna Smith alsnog toesloeg. Van Gerwen bleef dus steken op 31 punten op de Premier League-ranglijst.

‘Nonchalant’

,,Halfbakken, nonchalant, niet vol geconcentreerd.” Dat was de conclusie van Van Gerwen na afloop, zo zei hij bij Viaplay. ,,Dat mag niet, dat weet ik ook wel, maar dit roept het format over zichzelf af", zo zei de Nederlander, die dus al geplaatst was voor de finaleronde. ,,Ik was al door, hij was al zo goed als uitgeschakeld dus hij ging flierefluitend de wedstrijd in. Hij begon daardoor heel makkelijk, maar dat kon hij ook niet volhouden. Hij liet steken vallen en als je dan niet toeslaat... dat kan je alleen jezelf kwalijk nemen. De laatste weken heb ik het vele malen beter gedaan, maar er viel vandaag weinig te halen voor me en dat hielp niet mee. Ik wil altijd winnen, maar het zat er niet in.”

Premier League-stand

1. Jonny Clayton - 37 punten

2. Michael van Gerwen - 31 punten

3. James Wade - 25 punten

4. Joe Cullen - 22 punten

5. Peter Wright - 22 punten

*6. Gerwyn Price - 18 punten

7. Michael Smith - 16 punten

8. Gary Anderson - 9 punten



* Omdat Joe Cullen en Peter Wright volgende week in Newcastle tegen elkaar spelen, is ook Gerwyn Price (net als Michael Smith en Gary Anderson al kansloos voor de finaleronde in Berlijn).

Joe Cullen

De winst van de avond ging uiteindelijk naar Cullen, die in de finale met 6-4 won van Clayton. Cullen mocht daardoor vijf punten bijschrijven en omdat Peter Wright de halve finale haalde (en twee punten bij mocht schrijven) staan Wright en Cullen nu in punten gelijk terwijl ze het volgende week tijdens de laatste avond voor de finaleronde tegen elkaar op mogen nemen. De winnaar van die partij plaatst zich dus voor de Premier League-finales in Berlijn.

Uitslagen:

Kwartfinales:

Gerwyn Price - Jonny Clayton 3-6

Michael Smith - Michael van Gerwen 6-5

James Wade - Peter Wright 3-6

Joe Cullen - Gary Anderson 6-1



Halve finales:

Jonny Clayton - Michael Smith 6-4

Peter Wright - Joe Cullen 1-6



Finale:

Jonny Clayton - Joe Cullen 4-6

