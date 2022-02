Michael van Gerwen moet in partij van hoogstaand niveau buigen voor Jonny Clayton

Marathon­schaat­ser Arjen van Damme is klaar voor promotie naar Topdivisie

YERSEKE - De kans is aanwezig dat Zeeland, een provincie zonder schaatsbaan, volgend seizoen na jaren weer een marathonrijder in het A-peloton heeft. Yersekenaar Arjen van Damme (19) staat hoog in het klassement, met nog één wedstrijd in Den Haag te gaan. ,,Het is niet dat je móet promoveren als je bovenin staat”, zegt de rijder van Schaatsinstituut. ,,Maar ik zou het wel graag willen.”

