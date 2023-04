Michael van Gerwen mist nipt 9-darter en verliest hoogstaand duel van Gerwyn Price in Premier League

De opmars van Price werd gestuit door een Sjanghai-20-finish (Enkele 20, triple 20 en dubbel 20) in de vijfde leg. Toch kwam de man uit Wales terug tot 4-4. Van Gerwen miste in de 10de leg dubbel 12 voor een negendarter. Uiteindelijk kwam het wel tot een beslissende leg. Daarin misten beide mannen kansen op de wedstrijd, maar wist Price de beslissende pijl alsnog in het bord te krijgen.

Van Gerwen wint wéér van Van den Bergh

Eerder op de avond begon Van Gerwen matig tegen Dimitri van den Bergh, maar hij eindigde erg sterk en versloeg uiteindelijk de Belg zonder problemen. Al in de eerste leg werd de Nederlander gebroken, maar dat deed hij een leg daarna ook weer. Het was echter geen momentum switch, want de breaks vlogen om de oren. Pas in de vijfde leg van de wedstrijd was het Van Gerwen die zijn eigen leg behield. Daarna ging het hard en liep Mighty Mike uit naar 6-2 en plaatste zich zo voor de halve finales.