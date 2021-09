Michael van Gerwen met hangen en wurgen langs Danny Noppert naar kwartfinale in Gibraltar

Alaphilip­pe pakt tweede wereldti­tel op rij na indrukwek­ken­de solo, zilver voor Van Baarle

17:24 Julian Alaphilippe is in Leuven voor het tweede jaar op rij wereldkampioen wielrennen geworden. De Fransman was duidelijk de sterkste man in koers en plaatste op 18 kilometer van de streep de beslissende demarrage. Dylan van Baarle was de beste Nederlander met een knappe tweede plaats.