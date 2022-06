Michael van Gerwen mag na anderhalf jaar zonder major weer hopen op zijn geliefde Premier League

Michael van Gerwen staat morgenavond in de finaleronde van de Premier League of Darts. Samen met Jonny Clayton, James Wade en Joe Cullen maakt hij in Berlijn uit wie de titel op zijn naam schrijft en ruim drie ton in zijn portemonnee steekt.

Na zestien speelavonden staat Van Gerwen op de tweede plek op de ranglijst. Alleen Clayton presteerde beter. De Groene Sloopkogel kampt momenteel met een carpaletunnelsyndroom, waardoor hij een tintelend gevoel heeft in zijn werparm. Daaraan wordt hij dinsdag geopereerd, maar eerst hoopt hij de Premier League nog op zijn naam te schrijven. „Dit is het juiste moment om het probleem op te lossen”, aldus Van Gerwen.

Door de operatie mist Van Gerwen de World Cup of Darts, waarbij hij een duo zou vormen met Danny Noppert. Dirk van Duijvenbode neemt zijn plek in, dus hoopt Van Gerwen nog snel een grote prijs binnen te halen, voordat hij onder het mes moet. Dat is overigens niet de enige reden waarom Van Gerwen extreem gebrand is, hij won namelijk ook al anderhalf jaar geen major meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De laatste keer dat de man uit Vlijmen een groot toernooi op zijn naam schreef, was in november 2020. Destijds was hij de winnaar van de Players Championship Finals. Sindsdien zag hij de andere halvefinalisten van maandag wel de nodige prijzen in de wacht slepen. Clayton won namelijk The Masters, de World Grand Prix, de World Series of Darts en de Premier League van vorig jaar, terwijl James Wade de UK Open won en Joe Cullen dit jaar The Masters.

Wat wel in het voordeel van Van Gerwen spreekt, is dat hij een zeer warme band onderhoudt met de Premier League. Bij zijn debuut in 2013 won hij het toernooi direct. Hij eindigde bovenaan in de reguliere competitie en rekende in de halve finale en finale respectievelijk af met James Wade en Phil Taylor. De jaren daarna stond hij zes jaar op rij bovenaan na zestien wedstrijden, haalde hij zes keer de finale en won hij vier keer het toernooi.

Programma finaleavond 13 juni Halve finales

Jonny Clayton (1) - Joe Cullen (4)

Michael van Gerwen (2) - James Wade (3) Finale

Jonny Clayton/Joe Cullen - Michael van Gerwen/James Wade

In 2020 kende Van Gerwen zijn slechtste jaar in de Premier League. Hij eindigde als zesde, waarmee hij zich voor het eerst niet kwalificeerde voor de finaleronde. Vorig jaar leek hij de draad weer op te pakken, door wederom eerste te worden, maar in de halve finale verloor hij van Clayton. Dit jaar aast hij op revanche en hoopt hij de Welshman in de finale te treffen.

De finaleavond wordt gespeeld in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn. Het gebouw biedt plaats voor ruim veertienduizend toeschouwers. Doorgaans wordt erin gebasketbald of geijshockeyd, maar nu is de Arena het decor van de ontknoping van de Premier League of Darts. In de halve finales gaat het om een best of 19 legs-systeem en de finale is best of 21 legs.

De finaleavond is maandagavond live te volgen op deze site