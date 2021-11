Michael van Gerwen ligt niet wakker van Lisa Ashton: ‘Dan moet je ze ook als een man behandelen’

Het WK darts komt steeds dichterbij, en dus weet Michael van Gerwen wat hem te doen staat. Zo is zijn vorm met twee recente titels stijgende en is het wachten op de echte klapper. Bij de Grand Slam of Darts dient de eerstvolgende kans zich aan. ,,Het gaat vele malen beter dan vorig jaar, al is er natuurlijk nog veel werk aan de winkel. Ik zie voldoende pluspunten”, stelt hij.

Van Gerwen is bijna terug waar hij wil zijn en verwacht niet dat hij in de (nabije) toekomst nog zo'n sportieve terugval krijgt zoals vorig jaar na de uitbraak van corona. ,,Dat stadium ben ik wel voorbij. Voor wat ik nu heb laten zien, moet je mentaal zo krachtig zijn. Zolang ik in mezelf blijf geloven, komt het goed.”

Van Gerwen had net van pijlen gewisseld én op grootse wijze de UK Open gewonnen, toen in maart van vorig jaar de (sport)wereld werd lamgelegd door het coronavirus. Alles werd anders. Van Gerwen kwam misschien wel in de moeilijkste periode uit zijn carrière terecht.

Quote Je wordt gewoon voor de leeuwen gegooid en als je niet goed bent, dan vreten ze je op Michael van Gerwen

Zo ontbrak de echte wil om te winnen, deed hij veel andere leuke dingen en zorgde de gezinsuitbreiding in april van 2020 ook voor andere afleiding. Dat hij niet de juiste mindset had, resulteerde in steeds meer gevoelige nederlagen. In het steeds verder geprofessionaliseerde darts is anno 2021 verslappen geen optie meer. Daarvan is hij zich nu wel bewust. ,,Je moet er altijd alles voor blijven doen. Het niveau ligt tegenwoordig hartstikke hoog. Je wordt gewoon voor de leeuwen gegooid en als je niet goed bent, dan vreten ze je op.”

Volledig scherm Michael van Gerwen won de Grand Slam of Darts in het verleden drie keer (2015, 2016 en 2017). © LAWRENCE LUSTIG

Nieuwe pijlen Van Gerwen

Van Gerwen heeft inmiddels weer de juiste drive, getuige ook zijn recente eindzeges en steeds meer uitschieters van ruim 100+ qua gemiddelde scores. Dat hij daarbij de juiste afstelling in materiaal heeft gevonden, geeft zichtbaar meer rust en vertrouwen. Van Gerwen speelde voor zijn overstap naar Winmau (januari 2020) jarenlang met hetzelfde setje pijlen. Daarmee vierde hij zijn grootste successen. Na een lang proces is er nu speciaal voor hem een nieuwe ,,perfecte pijl” ontworpen, met als doel nieuwe wereldtitels.

Quote Mijn oude pijlen stonden op het punt van breken, zo dun waren ze Michael van Gerwen

Om niet meer zoals in het verleden aan versleten pijlen te wennen, wisselt hij nu sneller van setje. ,,Mijn oude pijlen waren toen gewoon echt versleten. Ze stonden op het punt van breken, zo dun waren ze. Dat laat ik niet meer gebeuren. Ik heb nu bijvoorbeeld al drie keer van setje pijlen gewisseld.” De vele uren werk in de fabriek in Winmau werpen volgens hem zijn vruchten af, want het verschil tussen de setjes is nauwelijks merkbaar. ,,Echt een positieve stap die ik heb gemaakt", vindt de 32-jarige Vlijmenaar, die daardoor meer succes verwacht op de langere termijn. ,,Alles bij elkaar, met een fantastisch professioneel bedrijf als Winmau achter me en goede mensen om me, is dit veel beter.”

Vol vertrouwen reist Van Gerwen af naar Wolverhampton, waar zaterdag de Grand Slam of Darts begint. Nu is hij altijd al aan zijn stand verplicht om de groepsfase te overleven, maar met Joe Cullen, John Henderson en Lisa Ashton als tegenstanders moet dat zeker geen probleem zijn. ,,Het is een prima poule voor mij. Er moeten gekke dingen gebeuren, wil ik de volgende ronde niet halen.”

Vrouwelijke opponent Van Gerwen

Dat Van Gerwen met Ashton een vrouwelijke opponent treft, zorgt absoluut niet voor extra ontzag of vrees voor een nederlaag. ,,Ik heb altijd iets te verliezen. Dat ik tegen haar speel, boeit me niet veel. Als ze goed gooien en tussen de mannen willen spelen, dan moet je ze ook behandelen als een man. Zo is het gewoon. Ik benader zo'n wedstrijd niet anders dan anders. Als ik al zou verliezen, dan zal ik zeker niet de eerste maar ook absoluut niet de laatste zijn. Maar dat gaat niet gebeuren, hoor.”

Quote Ik ga niet bibberen of met knikkende knieën zo'n partij in Michael van Gerwen

Van Gerwen weet hoe het is om op een groot podium tegen een vrouw te spelen. Zo stond hij onlangs in de finale van de Nordic Darts Masters tegenover Fallon Sherrock. Deze Britse dartsensatie - ze won in 2019 als eerste vrouw op een WK van een man - maakte het hem nog vrij lastig. Maar ten koste van Sherrock pakte Van Gerwen toen wel zijn eerste titel in 2021. ,,Je moet altijd op je hoede zijn. Ze hebben in het verleden al van meerdere topspelers gewonnen. Lisa Ashton heeft ook niet voor niets een tourkaart. Maar ik ga niet bibberen of met knikkende knieën zo'n partij in.”

