Michael van Gerwen krijgt wildcard voor World Series Finals in Amsterdam

Michael van Gerwen en Gerwyn Price krijgen van de PDC een wildcard voor de World Series of Darts Finals, die van 15 tot en met 17 september in de AFAS Live in Amsterdam worden gehouden.

Het toernooi is het sluitstuk van een serie World Series of Darts-toernooien over de hele wereld. Mighty Mike plaatste zich niet rechtstreeks voor de Finals in Amsterdam, vooral doordat hij onlangs niet meedeed aan de toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland. Welshman Price is regerend kampioen (hij won de finale vorig jaar met 11-10 van Dirk van Duijvenbode) en kreeg daarom ook een invitatie voor ‘Amsterdam’.

In totaal doen er 24 darters mee aan de World Series of Darts Finals, een toernooi dat Van Gerwen al vier keer won. Rob Cross is als eerste geplaatst, omdat hij zegevierde bij zowel het toernooi in Australië als dat in Nieuw-Zeeland.

Ook Raymond van Barneveld is van de partij in de AFAS Live, na drie jaar afwezigheid. De derde Nederlandse deelnemer is Danny Noppert.

Het deelnemersveld:

Geplaatst: Rob Cross, Gerwyn Price, Michael Smith, Michael van Gerwen, Dimitri van den Bergh, Peter Wright, Nathan Aspinall, Luke Humphries.

Ongeplaatst: Damon Heta, Danny Noppert, Jeff Smith, Jonny Clayton, Raymond van Barneveld, Simon Whitlock, Haupi Puha, Krzysztof Ratajski.

De overige acht deelnemers komen uit een kwalificatietoernooi voor PDC-tourkaarthouders in Barnsley op 6 september.