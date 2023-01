Michael van Gerwen krijgt in Premier League meteen kans op revanche voor verloren WK-finale

Imke Verstrae­ten viert titel met Pinoké: ‘Zaalhockey is tactischer dan veldhockey’

De vrouwen van Pinoké gingen zaterdag aan de haal met het Nederlands kampioenschap in de zaal. Aan deze titel kleeft een Zeeuws tintje door de aanwezigheid van Imke Verstraeten (18) in de selectie van de club uit Amstelveen. De jonge hockeyster uit Hulst speelt sinds dit seizoen voor Pinoké en heeft in korte tijd al de nodige stappen gemaakt.

