Michael van Gerwen krijgt in finale pak slaag van ontketende Gerwyn Price: ‘Normaal is hij heel bang tegen mij’

Premier LeagueMichael van Gerwen heeft in Newcastle naast zijn vierde dagzege van de Premier League Darts gegrepen. In een eenzijdige finale was de lijstaanvoerder niet opgewassen tegen een sensationele Gerwyn Price, die bijna 115 gemiddeld gooide en met 6-1 won. Mighty Mike gaat wel nog altijd stevig aan kop in de Premier League.

Het was alweer de vierde keer dat Van Gerwen en Price elkaar in deze Premier League troffen. Twee van die duels werden gewonnen door de Nederlander, waaronder één finale. Vanavond stond er echter geen maat op The Iceman. Een slordige Van Gerwen liet zijn tegenstander meteen de break pakken én verzilveren, waarna Price zelfs uitliep naar 5-0. Ook Mighty Mike kwam nog op het scorebord, maar even later maakte de Welshman er een einde aan. Hij gooide 114,96 gemiddeld en raakte 67% van zijn dubbels, tegenover 98,48 en 17% bij Van Gerwen.

,,Ik vond dat ik aan het begin van de wedstrijd prima gooide. Maar je mag die eerste twee legs gewoon niet zo verliezen”, verzuchtte van Gerwen voor de camera van Viaplay. ,,Hij is normaal gesproken heel bang tegen mij. Als je hem dan zelfvertrouwen geeft is het een fantastische darter. Zuur, maar het is niet anders. Ik zag het zeker nog wel zitten, maar je moet er in zo’n kort format meteen staan. Vandaag was het op de dubbels niet goed genoeg en dat mag je alleen jezelf kwalijk nemen.”

Van Gerwen weer fris maar slordig

Van Gerwen verscheen in Newcastle weer okselfris op het podium. Vorige week speelden maagklachten de koploper parten en ging hij er in de halve finales met 6-1 af tegen Chris Dobey. ,,Toen hij opkwam zat ik nog op het toilet”, zei Van Gerwen over die eerste Premier League-nederlaag in vier weken tijd, waarna hij wel ‘gewoon’ een Players Championship op zijn naam schreef. Halverwege de reguliere competitie had ‘Mighty Mike’ de touwtjes nog altijd stevig in handen. Negen punten bedroeg het verschil met eerste achtervolger Price.

Voor zijn eerste partij van de avond was Van Gerwen net als vorige week gekoppeld aan Peter Wright. Op papier niet de zwaarste tegenstander, de Schot won bij de voorgaande speelrondes welgeteld één wedstrijd, maar de Nederlander maakte het zichzelf toch nog moeilijk. Ondanks een vroege break liet Van Gerwen, die dubbels begon te missen, ‘Snakebite’ in de wedstrijd komen. Uiteindelijk moest er een beslissende elfde leg aan te pas komen en die won ‘Mighty Mike’ dan toch. In stijl bovendien, met een zeer fraaie 150-finish.

Bekijk de samenvatting van de partij tegen Wright

Van Gerwen baalde ervan dat hij de wedstrijd tegen Wright niet eerder in het slot had gegooid. ,,Het was niet vloeiend, ik gooide niet lekker”, zei hij bij Viaplay. ,,Ik denk dat de juiste concentratie er niet was.” In de halve finale was die er wel en zag de uitslag er compleet anders uit: 6-0. Van Gerwen scoorde ditmaal stukken beter en had bovendien het geluk dat Nathan Aspinall de kansjes die hij in het begin van de wedstrijd wel degelijk kreeg, niet pakte. Met een gemiddelde van net boven de 100 zorgde ‘Mighty Mike’ voor de ‘whitewash’ op weg naar de finale.

