Michael van Gerwen krijgt een beugel: ‘Zal er een tijdje niet hetzelfde uitzien of klinken’

In juni onderging Van Gerwen een gebitsoperatie, waardoor hij onder meer de World Cup of Darts miste. Via Instagram laat Van Gerwen weten dat het naar omstandigheden goed gaat. „Met zo’n druk schema is het altijd moeilijk om zoiets in te passen, vooral met een operatie die veel hersteltijd met zich meebrengt. In mijn geval zal ik er misschien een tijdje niet hetzelfde uitzien of klinken als normaal”, schrijft Van Gerwen.