Michael van Gerwen klopt ‘parttimer’ Anderson op World Grand Prix, geïrriteerde Dirk van Duijvenbode strandt

Michael van Gerwen heeft zich op de World Grand Prix in Leicester geplaatst voor de tweede ronde. De vijfvoudig winnaar zette Gary Anderson met 2-0 aan de kant. Dirk van Duijvenbode redde het niet. De 30-jarige Westlander moest zijn meerdere erkennen in titelverdediger Jonny Clayton: 1-2.

Van Gerwen begon zeker niet geweldig aan de partij in de Morningside Arena, maar had het geluk dat Anderson helemaal grossierde in het missen van dubbels. De tweevoudig wereldkampioen presteerde het om in de eerste set al zijn elf kansen op een finish onbenut te laten. Daardoor kon Van Gerwen met een finishpercentage van 18 procent (3 van de 16 dubbels) de set toch met 3-0 naar zich toetrekken.

In de tweede set krikten beide spelers hun niveau op. Van Gerwen moest oppassen toen hij op 2-1 een break achter kwam en Anderson mocht gaan gooien voor de tweede set. Mighty Mike liet het zo ver echter niet komen, brak terug, en gooide de partij vervolgens uit met een 106-finish. In de tweede ronde wacht woensdag de Engelsman Stephen Bunting.

,,Mijn dubbels om de leg te beginnen waren best wel goed en het scorend vermogen ook. Maar mijn dubbels om de leg uit te gooien moeten veel beter”, zo toonde Van Gerwen zich bij Viaplay kritisch over zijn eigen spel. ,,Maar als hij zijn kansen ook laat liggen, dan moet je profiteren en dat heb ik gedaan.”

Hoewel Anderson een matige partij speelde, bleef Van Gerwen tot het einde toe op zijn hoede. ,,Hij kan vanuit het niets een wedstrijd omdraaien, maar je ziet wel dat hij wedstrijdritme mist. Hij speelt zo weinig dat we hem weleens grappend ‘de parttimer’ noemen. Maar toch ben ik blij dat deze partij voorbij is.”

De World Grand Prix is qua opzet een uniek toernooi. Spelers moeten een leg niet alleen beëindigen, maar ook beginnen met het gooien van een dubbel. Het deelnemersveld bestaat uit 32 darters, de finale is op zondag. De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot.

Van Duijvenbode stoort zich aan ‘schreeuwer’ in publiek

Voor Van Duijvenbode, die in 2020 nog in de finale stond, liep het toernooi uit op een teleurstelling. Hij begon nog wel uitstekend aan zijn partij tegen Clayton en pakte overtuigend de eerste set, maar daarna liet hij zich steeds meer afleiden door geluiden uit het publiek. Uit pure frustratie maakte hij gebaren richting de zaal, maar dat had geen enkel effect.

Zijn spel had er zichtbaar onder te lijden en daar maakte Clayton, die wel stoïcijns bleef, dankbaar gebruik van. De Welshman pakte vijf legs op rij, liet daarna nog wel een paar matchdarts liggen, maar maakte het met een nieuwe break alsnog af.

,,Er zat er eentje te schreeuwen. De zaal zit niet helemaal vol, dus je hoort alles”, reageerde Van Duijvenbode na de wedstrijd bij Viaplay. ,,Ik wil niet overkomen als degene met excuses, maar het gebeurde echt continu. Het ging in mijn hoofd zetten, ik werd er helemaal gek van.” Een helpende hand van de organisatie hoefde hij niet te verwachten. ,,Ik was twee sets aan het zoeken naar beveiliging, maar kreeg geen oogcontact. Hoe ik me nu voel, kan ik maar beter niet voor de camera zeggen.”

Het was al de derde keer in vijftien dagen dat Van Duijvenbode en Clayton tegenover elkaar stonden. Tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam won de Nederlander van de Welshman in de halve finale, waarna Van Duijvenbode in de finale ten onder ging tegen Price. Afgelopen weekend, tijdens de Belgian Darts Open, was het Clayton die revanche nam en met 6-4 won van Aubergenius.

De derde Nederlandse deelnemer, Danny Noppert, komt dinsdag in actie. Hij neemt het op tegen de Duitser Gabriel Clemens.

