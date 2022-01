Michael van Gerwen in kwartfinale Masters onderuit: ‘Kan alleen mezelf de schuld geven’

Hoek en Goes staan over drie weken al tegenover elkaar in derby

VLISSINGEN - Het publiek hoeft niet lang te wachten op de eerste derby van dit seizoen in de derde divisie. Op zaterdag 19 februari staan Hoek en Goes in Zeeuws-Vlaanderen al tegenover elkaar, zo maakt een update van het competitieprogramma duidelijk. Goes speelde tot nu toe elf duels en is met zes punten hekkensluiter, Hoek speelde één wedstrijd meer en is met twaalf punten de nummer vijftien van de derde divisie.

29 januari