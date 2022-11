Michael van Gerwen herboren na operatie aan arm: ‘Om eerlijk te zijn heb ik daar wel wakker van gelegen’

Doemscena­rio Oemoemenoe komt ruim een uur na eigen wedstrijd uit

Een directe terugkeer naar de ereklasse zit er voor de rugbyers van Oemoemenoe dit seizoen niet in. Een zware nederlaag tegen The Dukes Espoirs (57-17) en ongunstige resultaten op twee andere velden veroordeelden de Middelburgers tot een plaats in de Plate Poule van de eerste klasse.

27 november