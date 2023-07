Michael van Gerwen geeft geen cadeaus weg en wint finale Poland Darts Masters overtuigend

Na ritwinst en klasse­ments­ze­ge moet Eloy Raas in Heinkens­zand met iets minder genoegen nemen

Wielrenner Eloy Raas uit Goes kwam vrijdagavond in de Ronde van Heinkenszand net tekort voor een volgende TMZ-zege. Na zijn overwinning in de Ronde van Kruiningen én de winst in het Zeeuws-Vlaamse vier kernen-klassement moest hij in Heinkenszand Noord-Hollander Glenn van Nierop voor zich dulden.