Michael van Gerwen geeft Danny Noppert advies en blikt terug op woorden over ‘engnek’ Rob Cross

Forza doet zich tekort, Stevo haalt juist uit

De volleybalsters van Forza deden zichzelf in de promotieklasse A weer eens tekort. De Schouwse formatie deed weinig onder voor de tweede keus van VC WIK Groot Ammers, maar moest uiteindelijk alle zeilen bijzetten om in de vierde set een punt in de wacht te slepen: 3-1. De vrouwen van Stevo boekten in de promotieklasse B een ruime 4-0 overwinning.

29 januari