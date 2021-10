Michael van Gerwen gaat op World Grand Prix voor zesde titel: ‘Ik hoef niks te bewijzen’

,,Ik heb er negen maanden op moeten wachten, maar stond in de tussentijd wel in een paar finales en had wat pech", aldus Van Gerwen. ,,Ik worstelde een beetje met mijn vorm en ik was blij met mijn zege in Kopenhagen. Als je uit zo’n moeilijke periode komt, dan gaat het puur nog om winnen. Het doet er op zo’n moment niet toe wat voor toernooi het is. Dit is vooral een flinke opsteker om weer meer mooie dingen te gaan laten zien.”