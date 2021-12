Michael van Gerwen emotioneel na vele gemiste dubbels op WK darts: ‘Ik doe mezelf pijn’

Michael van Gerwen is zijn jacht op een vierde wereldtitel goed begonnen. ‘Mighty Mike’ won in de tweede ronde met 3-1 in sets van de Engelsman Chas Barstow. Van Gerwen verloor de eerste set in het Alexandra Palace in Londen na vele gemiste dubbels, maar kwam daarna op gang. Na afloop was hij emotioneel.

Als nummer drie van de wereld hoefde Van Gerwen niet in actie te komen in de eerste ronde. Barstow moest dat wel en hij was daarin donderdag met 3-1 te sterk voor John Norman.

Van Gerwen leek op weg naar winst van de eerste set. Maar hij miste een serie dubbels en zag Barstow de set met een score van 116 alsnog uitgooien. Van Gerwen benutte slechts twee van zijn eerste vijftien dubbels, maar knokte zich met een gewonnen tweede set terug in de wedstrijd. ‘Mighty Mike’ won de derde zonder een leg af te staan. Hij gunde Barstow in de vierde set slechts één leg.

Van Gerwen werd vorig jaar in de kwartfinale van het WK uitgeschakeld door Dave Chisnall (5-0). Hij won het PDC WK in 2014, 2017 en 2019 en blijft dus in de race voor een vierde wereldtitel.

Na afloop was ‘Mighty Mike’ voor de camera's van RTL 7 kritisch op zijn spel. ,,Ja, ik schrik wel van die vele missers op de dubbel. Dat mag mij niet gebeuren, dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Spelen in de eerste ronde is altijd lastig. Ik weet wat ik kan. Maar ik doe mezelf soms pijn, dat doet wel wat me me. Ik hoef mezelf niet altijd te bewijzen. Ik zet zo veel druk op mezelf, misschien moet ik dat wat meer loslaten”, aldus een geëmotioneerde Van Gerwen.



,,Die gemiste dubbels, dat lag niet in de lijn der verwachtingen. Ik moest de wedstrijd maken, maar dat kreeg ik niet voor elkaar”, keek hij terug. ,,Ik heb gelukkig wel gewoon gewonnen, dat is heel fijn. Maar het zal scherper moeten in de volgende wedstrijden.”

Wereldkampioen bij jeugd onderuit

Drie darters wisten in de avondsessie een ticket te bemachtigen voor de tweede ronde. De Engelsman Adam Hunt had geen enkele moeite met Boris Krcmar uit Kroatië: 3-0. Met diezelfde cijfers won de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez van Nick Kenny uit Wales.

Voor Ted Evetts, wereldkampioen bij de jeugd, zit het ‘grote’ WK er al na één partij op. De 24-jarige Engelsman ging met 3-1 onderuit tegen Jim Williams uit Wales. Williams, debutant bij het PDC WK, haalde in 2020 nog de finale van Lakeside.

Uitslagen

Eerste ronde (best of five sets)

Adam Hunt (Eng) - Boris Krcmar (Kro) 3-0

Ted Evetts (Eng) - Jim Williams (Wal) 1-3

Rowby-John Rodriguez (Oos) - Nick Kenny (Wal) 3-0



Tweede ronde (best of five sets)

Michael van Gerwen (Ned) - Chas Barstow (Eng) 3-1

