Michael van Gerwen dwarsboomt plannen Rob Cross en dendert door

Michael van Gerwen heeft zonder problemen de derde ronde van de Gibraltar Darts Trophy bereikt. De Nederlandse nummer drie van de wereld was met 6-3 te sterk voor Rob Cross.

,,Michael is een fantastische speler. Maar als ik mijn eigen niveau haal, dan moet hij goed spelen om te winnen”, blikte Cross vooruit op de clash met Van Gerwen. De wereldkampioen van 2018 kwam echter geen moment in de wedstrijd.

Van Gerwen pakte al snel een 3-0 voorsprong zonder dat Cross een kans op een dubbel kreeg. Op 3-1 stond Mighty Mike even onder druk, maar door 92 uit te gooien met 20, dubbel 18, dubbel 18 liep hij gewoon uit naar 4-1. Op 5-2 miste Van Gerwen twee wedstrijdpijlen, maar een leg later was het alsnog raak.

De Brabander hoefde zijn beste spel niet boven te halen, maar noteerde een keurig gemiddelde van net boven de 100 en een finishpercentage van ruim 42%.

Danny Noppert plaatste zich vanmiddag al voor de derde ronde. De Fries was met 6-2 veel te sterk voor Andreas Harrysson. Noppert liet een gemiddelde van 94.76 noteren, zijn Zweedse tegenstander kwam niet verder dan 85.39. De nummer 22 van de ranking is de volgende tegenstander van Van Gerwen in een Nederlands onderonsje.

Voor Dirk van Duijvenbode was de tweede ronde het eindstation. De Westlander ging verrassend met 6-5 onderuit tegen Ted Evetts. De 24-jarige Engelsman is de nummer 67 van de PDC Order of Merit. Van Duijvenbode bezet de 21ste plek.

Peter Wright, nummer één van de wereld, ging onderuit tegen Callan Rydz (3-6). De nummer 44 van de ranking gooide een gemiddelde van 110.72 en haalde 100% op zijn dubbels. Dat was zelfs Wright, die een gemiddelde van 108.19 gooide, te machtig.

Zondag wordt de rest van het toernooi afgewerkt met de zestien overgebleven darters. De winnaar van de Gibraltar Darts Trophy verdient een hoofdprijs van 25.000 pond, ruim 29.000 euro.

Belangrijkste uitslagen

Ted Evetts 6-5 Dirk van Duijvenbode

Danny Noppert 6-2 Andreas Harrysson

James Wade 6-5 Boris Krcmar

Callan Rydz 6-3 Peter Wright

Gerwyn Price 6-1 Florian Hempel

Michael van Gerwen 6-3 Rob Cross